Dunningen Die Freundschaft in Noten gekleidet

Dunningen. Die musikalische und partnerschaftliche Freundschaft mit dem Jugendchor "Les Petits Chanteurs de Grenoble" aus Frankreich unter der Leitung von Paul Steffens fand einen krönenden Höhepunkt mit der diesjährigen Adventsmeditation, zu der das Streichorchester der Musikschule Dunningen, die "String Club Players" unter der Leitung von Gudrun Lott, in die katholische Kirche in Dunningen eingeladen hatte.

Eröffnet wurde die Meditation mit dem "Concerto g-moll, 1.Satz, Allegro" von Antonio Vivaldi mit den Solistinnen Hannah Wunsch und Hannah Wetzel, die eindrucksvoll ihr Können auf dem Cello zeigten.

Die Betrachtungen des diesjährigen Heiligen, des heiligen Pfarrers von Ars, gelesen von Pfarrer Hermmann Barth und Mitgliedern des Orchesters, wurden von Chor und Orchester mit den Stücken "Look at the World" von John Rutter und "Sussex Carol", ein traditionelles, englisches Adventslied, harmonisch umrahmt. Danach sang der Chor a capella stimmungsvoll "La Nuit" von Jean-Philippe Rameau und mit viel Esprit "Ding! Dong! Merrily on high" arrangiert von Mack Willberg.