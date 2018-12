Die etwas andere, festliche Einstimmung steigt am kommenden Samstag, 22. Dezember, in der Eventlocation "Krone" in Dunningen-Lackendorf. Ab 21 Uhr wartet dort das modulare Band-Projekt "VANTOM & CO" mit musikalischen Delikatessen auf. Modular bedeutet, dass das Duo VANessa Blache und TOM Braig durch Top-Musiker aus der Region zum Quintett erweitert werden, so dass den Zuhörern ein energiegeladener Ohrenschmaus aus den vergangenen Jahrzehnten präsentiert wird. Das groovige X-Mas-Päckchen wird gefüllt sein mit mächtigen Balladen, treibendem Rock, erdigem Soul und aktuellen Chart-Hits etwa von The Police über Stevie Wonder, den Beatles und Amy Whinehouse bis hin zu David Guetta. Foto: Veranstalter