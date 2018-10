Dunningen Der richtige Zeitpunkt zum Einsteigen

Dunningen. "Harmonisch", so beschreiben der Vorsitzende Karl Geist und Chorleiter Marcel Dreiling die Stimmung. Dies zeige sich Woche für Woche in den Proben. Mit guter Laune trudeln die Sänger und Sängerinnen im Musiksaal der Eschachschule ein, Noten werden verteilt und im Nu herrscht konzentrierte Aufmerksamkeit. Die Sänger blicken auf Dreiling. Zunächst wird die Stimme gelockert, bevor es richtig losgeht. Die Sänger haben Spaß an der Probe, das ist ihnen anzumerken.

Dreiling, der nach dem überraschenden Rücktritt des langjährigen Chorleiters Hermann Schneider spontan einsprang, hat sich einiges vorgenommen. Er wolle Beständigkeit in den Chor bringen, die Präsenz in der Öffentlichkeit verstärken. Er will weg von einem "Eventchor", der nur zu bestimmten Anlässen in die Öffentlichkeit tritt. Hieß es zunächst, Dreiling sei lediglich eingesprungen, um die von Schneider hinterlassene Lücke aufzufangen, scheint sich die "Beziehung" zwischen Chorleiter und Sängern zwischenzeitlich mehr und mehr gefestigt zu haben. Dreiling spricht inzwischen von "mehr als einem Provisorium". Er will offensichtlich noch bleiben, denn: "Es läuft optimal." Der Chorleiter schätzt das "produktive Vorwärtskommen" des Chors.

Im Augenblick sei, so Geist und Dreiling, auch ein idealer Zeitpunkt zum Einsteigen. Zwar sei seit Dreilings Amtsübernahme fast in jeder Probe jemand dazugekommen, sagt Karl Geist, aber über je mehr Sänger ein Chor verfüge, desto leichter ließen sich Ausfälle kompensieren.