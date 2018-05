Dunningen Der alte Mann und seine etwas unappetitliche Sammlung

Und in der Tat macht der verschrobene alte Adlige, der seit Jahrzehnten in einem stillgelegten Bahnhof lebt, zunächst nicht den besten Eindruck. Jeden Tag hat der Eigenbrötler bis auf die Minute geplant, und als die Ausreißerin Eli plötzlich vor seiner Tür steht und diese Routine droht durcheinanderzubringen, überlegt er nur, wie er das schmutzige, freche Mädchen möglichst schnell wieder loswerden kann. Doch so, wie sich Eli und der Graf nach und nach näher kommen, so wandelt sich auch die Meinung der Schüler über den einsamen alten Mann. Komisch ist er schon, aber als er Eli sein Geheimnis anvertraut, ein ganzes Zimmer mit einer riesigen Sammlung gekauter Kaugummis, wird aus Abneigung zunächst Neugier und dann echte Anteilnahme. Jedes dieser Kaugummis erzählt eine Geschichte, und ein Kaugummi seines Onkels Wenzel von Wetterquist erzählt die eigene tragische Lebensgeschichte des Grafen Eberhart.

Diese Geschichte bringt die Schriftstellerin den Kindern nicht nur beim Vorlesen nahe, sondern sie erzählt sie so lebendig, dass sich die Zuhörer plötzlich mitten im Geschehen wiederfinden. Mit Zwischenfragen fordert sie die Fantasie der Schüler heraus, mit Bildern und mit einer Sammlung angekauter Kaugummis in einer Zigarrenschachtel, die durch die Reihen geht, macht sie die Geschichte so real, dass keiner sich ihr entziehen kann. Und die Geschichten, welche die Kaugummis zu erzählen haben, haben es in sich: Sie sind manchmal amüsant, manchmal umwerfend komisch, manchmal auch traurig, aber alle miteinander so fantasievoll und turbulent. Den Schluss allerdings, ließ die Autorin offen.

In der Schul- und Gemeindebücherei, die mit dem Förderverein der Eschachschule die Lesung veranstaltete, gebe es das Buch zum Ausleihen, aber sie freue sich natürlich auch, wenn es jemand kaufen wolle.