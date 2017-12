Dunningen Das Lampenfieber tapfer besiegt

In der vorweihnachtlich geschmückten Seedorfer Festhalle wurde in einem drei-stündigen Programm auf drei Bühnen non stop musiziert und die Fortschritte des vergangenen Jahres präsentiert. Insgesamt zeigten 55 Schüler ihr Können. Beginnend mit der acht Schüler umfassenden Melodica-Gruppe, die in Zusammenarbeit mit der Grundschule von Dieter Witz unterrichtet wird, wurden vor einem sehr aufmerksamen Publikum mit großer Begeisterung die Musikstücke vorgeführt.

Die musikalischen Früherziehungsgruppen agierten von Leila Witz geführt, mit großem Eifer und viel Freude bereits mit Rhythmusinstrumentarium und Klanginstrumenten. Auch ein Nikolaus-Rap stand auf dem Programm der jungen Akteure.

Mit vielen Informationen zu den einzelnen Musikstücken und Schülern ergänzte Dieter Witz die Darbietungen. Besonders lobte er den Mut, vor allem der Solisten, sich dem Publikum auf der Bühne zu stellen. Mehr und mehr steigerte sich das Kön nen der auch etwas älteren Schüler. So war auch der eine oder andere Vortrag aus einem Wettbewerbsprogramm zu hören.