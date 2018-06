Dunningen Das Dorffest in Seedorf kann beginnen

u Begonnen wird am Freitag, 29. Juni, bereits um 16 Uhr mit einem Handwerkervesper, dem sich um 18 Uhr der Fassanstich durch Bürgermeister Peter Schumacher anschließen wird.

u Höhepunkt des Festes wird am Samstag, 30. Juni, der große Oldtimerkorso nachmittags sein, für den schon über 300 Anmeldungen aus dem ganzen Land bei Organisator Oliver Hölz eingegangen sind.

Herausragen werden Fahrzeuge aus dem Technik Museum Sinsheim, das mit dem legendären Maybach vertreten sein wird, und die historische Laufradgruppe aus Wendlingen am Neckar, die schon bei vielen Dorffesten in Seedorf vertreten war, sowie die Autosammlung Steim aus Schramberg, die mit zwei Oldtimern kommen wird. Der Harley Club Freudenstadt-Alpirsbach hat sich ebenfalls angesagt. Die Vorsitzenden der im Vereinsring vertretenen Seedorfer Vereine werden sich aus Anlass des 50. Jubiläums des Vereinsrings im etwas umgestalteten Elferratswagen der Raupenzunft präsentieren. Auch das Riesenfahrrad der Narrenzunft wird von jungen Damen gefahren werden. Im Bereich der Seedorfer Pfarrkirche werden während des Korsos die Besonderheiten der Fahrzeuge durch Wolfgang Merz und den bewährten Michael Karle, sowie zwei weiteren Fahrzeugexperten vorgestellt. Im Anschluss an den Korso werden die Fahrzeuge am östlichen Dorfausgang in Richtung Bösingen zur Besichtigung aufgereiht. Der Umzug wird durch den Musikverein und der Guggenmusik musikalisch umrahmt.