Dunningen Corona-Fall: Verwaltungsspitze lahmgelegt

Es habe eine Besprechungssituation gegeben, bei der trotz aller Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln eine Ansteckung nicht ausgeschlossen werden könne, so Schumacher auf die Frage, wie es passierte. Die Maßnahme betreffe eine gute Hand voll von Rathaus-Mitarbeitern, darunter allerdings die Amtsleiter. Teilweise seien die Betroffenen getestet worden, bei anderen stehe diese Entscheidung noch aus. Dennoch sei die Arbeit des Rathauses durch das Home-Office der möglicherweise Angesteckten nicht beeinträchtigt, betont der Schultes.

Er habe die geplante Sitzung des Gemeinderates abgesagt, da wegweisende Entscheidungen für die Gemeinde auf der Tagesordnung standen. Dabei sei die Anwesenheit der Verwaltungsspitze angezeigt gewesen, sagt Schumacher. Der Infizierte sei nicht im Krankenhaus, weise aber Symptome auf, alle anderen Kontaktpersonen seien ebenfalls zu Hause, aber symptomfrei. Am kommenden Dienstag wollen sie wieder im Dienst sein.

Normalbetrieb verschoben

Eigentlich wollte das Rathaus am kommenden Montag unter Beachtung aller Hygiene- und Abstandsregeln wieder in den Normalbetrieb gehen. Dieser Schritt wird auf den 8. Juni verschoben. Aber auch unter den bisherigen eingeschränkten Bedingungen sei der Betrieb reibungslos gelaufen. Jeder habe sein Anliegen erledigen können, auch wenn ein persönliches Erscheinen nötig gewesen sei.

Informieren wollte Schumacher die Gemeinderäte am Montag eigentlich über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise auf die Finanzen der Gemeinde. Da gebe es derzeit gute Nachrichten, so Schumacher. Mit Stand Mitte Mai sei die Gemeinde von großen Einbrüchen bei der Gewerbesteuer verschont geblieben. Man liege dort sogar über Plan, so Schumacher. Der Grund sei sicher in der ausgeglichenen Struktur der Gewerbesteuer-Zahler zu suchen. Zudem seien einige Firmen weniger von Absatzeinbußen betroffen, als andere. Die Gemeinde habe da Glück gehabt.

Schuhmacher kein Freund einer Haushaltssperre

Wirklich belastbare Zahlen zur wirtschaftlichen Lage seien allerdings erst im Herbst verfügbar, deshalb sei die aktuelle Bilanz nur eine "Momentaufnahme", wie Schumacher betont. Die Lage gestalte sich weiterhin dynamisch. Dennoch sieht Schumacher momentan keinen Handlungsbedarf. Außerdem sei er kein Freund einer Haushaltssperre, wie sie andere Kommunen verhängt hätten. Der Dunninger Haushalt sei eh "auf Kante genäht". Gleichwohl sei äußerste Haushaltdisziplin zwingend.

Über die Prioritäten der großen Projekte in der mittelfristigen Finanzplanung wie der Umzug des Bauhofs oder das Feuerwehrhaus müsse im Herbst gesprochen werden, wenn man ermessen könne, wie die Gemeinde die Corona-Krise finanziell überstanden habe.

Zermürbend sei für die Kommunen oft die Kurzfristigkeit der aktuellen Verordnungen. Mitunter erreichten Pressemitteilungen der Ministerien über neue Verordnungen die Rathäuser im letzten Augenblick, ohne dass sie ausgearbeitet seien. "Wie sollen wir den Bürgern verlässliche Auskunft geben, wenn wir selbst nicht wissen, wie einzelne Verordnungen in der Praxis umzusetzen sind?", fragt sich nicht nur Schumacher. Beispielhaft für dieses Vorgehen des Landes nennt Schumacher hier die Kitas. Immerhin sei geplant, am kommenden Montag mit dem sogenannten "reduzierten Regelbetrieb" anzufangen (wir berichteten).

Insgesamt lobt der Bürgermeister die Dunninger. Die Bevölkerung habe sich während der bisherigen Einschränkungen geradezu vorbildlich benommen. Und am kommenden Dienstag will er dann wieder am Rathaus-Schreibtisch sitzen, dann ist die Quarantänezeit vorbei.