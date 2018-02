Bei nasskaltem Wetter waren Mitglieder der Lackendorfer Baronengilde mit dem Traktor und einem großen Anhänger unterwegs, galt es doch bei spendenfreudigen Landwirten auf dem Stittholz und Hochwald sowie in Lackendorf Hand anzulegen, um Getreide zu sammeln. Doch zuvor reichte ein Mitglied der Gruppe ein reichhaltiges Frühstück. "Es isch scho wieder so weit, dia Barona Narra sind unterwegs und sammlet heit", So rief Narrenchef Alwin Staiger an den einzelnen Sammelorten durch das Mikrofon. Mancher reichte den Narren warme Getränke, und oft gab es auch noch Bares dazu. Fast sechs Zentner Weizen werden nun in die Mühle gebracht. Zweck der Sammlung ist die Finanzierung des Brezelauswurfs bei Narrentreffen und beim Lackendorfer Umzug. Das Foto zeigt die Sammler bei der Verladung der prall gefüllten Getreidesäcke. Foto: Reichert