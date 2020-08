Dunningen Biber verwüstet Weizenfeld an der Eschach

Der betroffene Landwirt ist laut Hirt stocksauer. Schäden durch den Biber würden nicht ersetzt, nur die Schutzmaßnahmen, wie Drahtmanschetten an den gefährdeten Bäumen, würden bezuschusst.

Hirt weist auf die Dramatik für den Landwirt hin. Der Zuschuss für einen Zaun müsse beantragt werden. Bis der Antrag genehmigt und der Zaun gebaut sei, sei das Feld abgeräumt, malt der Ortsvorsteher den "Worst Case" aus. Dennoch ist der Ortsvorsteher überzeugt, dass "der Naturschutz" für die Schäden aufkommen müsse. Den Landwirten zu sagen: "Das müsst ihr ertragen, der Biber ist geschützt", das könne nicht angehen.

Bei dem einen Landwirt setzt der Biber die Wiesen unter Wasser, beim anderen plündert er das Getreide. Er könne die Wut der Bauern gut verstehen, so Hirt. Auch die Biberbeauftragte des Regierungspräsidiums Freiburg, Bettina Sättele, habe diese Wut bei einem Besuch in Lackendorf schon abbekommen. Da helfe, so Hirt, nur eine Gesamtkonzeption für die Eschach, an der mehrere Gemeinden im Landkreis beteiligt sein müssten. Dies hatte der Biberbeauftragte des Landkreises, Gerhard Jäckle, bereits vor Monaten gegenüber unserer Zeitung angesprochen.

Im Rahmen eines "Runden Tisches" nach den Sommerferien soll das Biber-Problem unter Beteiligung des Landkreises und der Biberbeauftragten Sättele angegangen werden, kündigt Hirt an. So hatte die Gemeinde Dunningen bereits angedacht, regelmäßig überschwemmte Flächen von den Landwirten zu übernehmen und sie ihrem Ökokonto zuzuschlagen. Welche Flächen dies sein könnten, müsse aber noch festgelegt werden, und ob eine solche Aktion überhaupt Sinn macht.

Insgesamt sei der Plan, es dem Biber in den Flussabschnitten, wo er nicht erwünscht ist, eher ungemütlich zu machen, und ihn da, wo er keinen Schaden anrichten kann, in Ruhe zu lassen. Dies könne jedoch nur klappen, wenn möglichst viele Anlieger der Eschach mit ins Boot geholt würden, so Hirt.