Dunningen. Eine rund dreißig Kilo schwere Fußplatte eines Verkehrsschildes ist von einem Unbekannten am Sonntagabend zwischen 18.45 Uhr und 19.15 Uhr in der Seedorfer Straße auf die Fahrbahn gelegt worden. Da das Hindernis in einer leichten Rechtskurve lag und komplett schwarz war, hatte es ein 19-jähriger Autofahrer nicht gesehen und überfuhr die Platte. Dadurch wurde der Unterboden des Autos beschädigt. Ein weiterer Autofahrer fuhr kurz darauf ebenfalls über das Hindernis. Er beseitigte danach sofort die Gefahr und zog die Platte auf den Gehweg. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 07422/2 70 10.