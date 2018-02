Dunningen Beste Stimmung beim Baronenball

Dunningen-Lackendorf - Die Lackendorfer Baronengilde lud ein - und viele Besucher und Akteure folgten dem Ruf in die Eschachtalhalle. An den närrischen Tagen wird sie zur Baronenhalle, in der am Fasnetsamstagabend Narren, Garden, nach mehrjähriger Unterbrechung der Musikverein, Stückleerzähler und natürlich die Spielvereinigung Stetten-Lackendorf ein buntes Programm boten.