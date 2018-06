Am Mittwochabend wurden in Seedorf die Rettungskräfte zu einem Hilfeleistungseinsatz gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Bagger alleinbeteiligt einen Abhang hinunterstürzte und auf der Seite landete. Dabei hatte sich der Fahrzeugführer am Kopf verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen in das nächste Krankenhaus gebracht. Fotos: Sascha Heidepriem