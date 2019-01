Dunningen Backhausverein wird als gemeinnützig anerkannt

Dunningen-Seedorf (rm). Nach mehreren Anläufen in den vergangenen Jahren wird jetzt für den Backhausverein die Eintragung als gemeinnütziger Verein nach Überarbeitung der Satzung beim Finanzamt Realität. Diese erfreuliche Meldung hat der Vorsitzende Reiner Schneider zu Beginn der 15. Mitgliederversammlung am vergangenen Freitagabend in der Kutscherstube bekannt gegeben.