Dunningen Auf fremder Gemarkung rumgeplant

Dunningen. Am Samstag berichtete unsere Zeitung über die Pläne des Schramberger CDU-Stadtverbands, den Schwerverkehr aus dem stark belasteten Ortsteil Waldmössingen heraus zu bringen. Stadtverbandsvorsitzender Clemens Maurer, Kreisrat Eberhard Pietsch und Gemeinde- und Ortschaftsrat Jürgen Kaupp hatten die Pläne in der Schramberger Redaktion unserer Zeitung vorgestellt.

Dunningens Bürgermeister Peter Schumacher fiel allerdings bei der Morgenlektüre aus allen Wolken. "Ich habe bis dahin von dieser Trasse nichts gewusst", gibt er im Gespräch mit unserer Zeitung zu Protokoll. Und das machte er am Montagabend in der Sitzung des Dunninger Gemeinderats auch ziemlich deutlich. In einer Bekanntgabe machte Schumacher seinem Unmut mehr als eindeutig Luft.

Zwar trumpfen die drei CDU-Vertreter aus Schramberg damit auf, dass Bernhard Tjaden, Bürgermeister aus Fluorn-Winzeln, und Michael Lehrer (Aichhalden) der gewählten "großen Lösung" positiv gegenüberstehen, mit Schumacher hat indes keiner geredet. Angeblich liegen die Pläne bereits seit mehr als zwei Jahren auf dem Tisch. "Da hätte man ja mal anrufen können", findet jedenfalls Schumacher.