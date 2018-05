Dunningen Auf dem Weg für ein Bekenntnis

Die anschließende Prozession bei bestem Wetter wurde durch den Musikverein Eintracht Seedorf und den Kirchenchor musikalisch umrahmt. Erstkommunionkinder und die Fahnenabordnungen des Männergesangvereins und des Sportvereins Seedorfs hatten sich natürlich auch in den Gang durchs Dorf eingereiht. Der Jahrgang 1998/99 trug die Madonnenfigur und verschiedene Fahnen.

Die Prozession mit zahlreichen Kirchgängern machte an vier Altären halt. Ingrid und Anton Speck hatten bei ihrem kunstvollen Blumenteppich das Motto der Erstkommunion 2018 "Jesus wo wohnst du?" aufgegriffen. Am zweiten Altar der Familie Fritz und Rosa Schneider konnte man einen farbenfrohen Blumenteppich mit dem Motiv eines Hirtenjungen und der Bitte "Gott behüte mich" bewundern. Am dritten Altar der Familie Ernst Haag wurde in einem wunderschönen Blumenteppich das Thema "Ich bin der Weg" dargestellt. Der vierte Altar wird schon seit vielen Jahren von den Schönstatt-Müttern geschmückt und betreut. Typisch für diesen Altar ist das Marienbild der Schönstattbewegung.