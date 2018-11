Dunningen Auch mal konstruktive Kritik geübt

Dunningen-Seedorf (rm). Zu Beginn der jüngsten Schulkonferenz der Grundschule Dunningen in Seedorf gratulierte Rektor Marcus Streule Karin Winderl zu ihrem 40-jährigen Dienstjubiläum. Begonnen hat die Jubilarin ihre Laufbahn als Referendarin an der Schule in Zimmern. Von 1981 bis 1997 war die gebürtige Dunningerin an der Maximilian-Kolbe-Schule in Rottweil-Hausen tätig, um dann 1997 wieder nach Seedorf zurückzukehren. Damit verbunden war eine kurzfristige Abordnung an die Berneckschule in Schramberg. Es folgte eine Elternzeit nach der Geburt ihrer zwei Kinder und danach eine Teilzeitbeschäftigung.