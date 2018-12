Dunningen Architekten, Kandidaten und Vereine

"Torf im Dorf"

Der Bürgermeister lenkte den Blick auf die Erweiterung des Gewerbegebiets Kirchöhren Nord. Das Interesse der Unternehmen sei groß, die neue Fläche sei bereits mehr oder weniger reserviert. Auch der "Torf im Dorf" fand Erwähnung, der die Erschließung des Baugebiets Eschenwiesen verzögerte. Diese könne dennoch im Frühjahr 2019 beginnen. Die Kindergärten waren auch im abgelaufenen Jahr ein Thema. Dass der Gemeinderat dem Votum des Ortschaftsrats zur Verlegung des Kindergartens nicht gefolgt sei, habe zu kommunalpolitischen Spannungen geführt. Die inzwischen gegründete Projektgruppe zum Thema werde im Frühjahr Vorschläge unterbreiten.

Schumacher ging noch kurz auf die Finanzlage ein. Steigende Steuereinnahmen hätten der Gemeinde Luft verschafft, dennoch müsse bei den Investitionen streng nach Prioritäten entschieden werden. Der Bürgermeister nannte zum Schluss noch stichwortartig die wichtigsten Ereignisse des Jahres und er endete mit einem Dank an Vereine und Institutionen, an erster Stelle Gemeinde- und Ortschaftsrat und seine Mitarbeiter im Rathaus, die sich zum Wohle aller eingesetzt hätten.

Bürgermeister-Stellvertreterin Inge Erath hatte an diesem Abend den Rückblick aus Sicht des Gemeinderats übernommen. Zwar schien ihre Betrachtung in Grundzügen der Schumachers zu ähneln, ihr waren jedoch auch andere Dinge wichtig. So verwies sie jetzt schon auf die bevorstehende Gewerbeschau im Frühjahr, bei der auch die "neue" Ortsdurchfahrt gefeiert werde. Und auch sie kam auf die leidigen Verzögerungen beim Schulbau zu sprechen, lobte aber auch die Verwaltung, besonders Ortsbaumeisterin Karola Heinz, die hartnäckig am Ball bleibe.

Die große Nachfrage an Bauplätzen bedeute bald "Ende Gelände", so Erath. Indes der Ressourcenverbrauch sei gewaltig. Sie appellierte an Besitzer innerörtlicher Grundstücke und Eigner von leer stehenden Immobilien, diese auf den Markt zu bringen.

In Sachen Sanierung des Dorfgemeinschaftshaus Dunningen, seit Jahren herbeigesehnt, musste sie die betroffenen Vereine, besonders den Musikverein, weiter vertrösten, um gleich den Wert der Vereine für das Gemeinwesen zu betonen. Auch Schule und Kindergarten blieben ein aktuelles, gleichwohl auch teures Thema. Sie wisse sehr wohl, dass dies im Ortsteil Lackendorf weiterhin ein sensibles Terrain sei.

Indes, der Gemeinderat sei in seinen Entscheidungen durch Gesetze von Land und Bund nicht ganz frei. So habe eine große Zuhörerschaft die Ausführungen der Vertreter des Landratsamts zur Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (Stichwort: Sportplatzwehr) nur kopfschüttelnd zur Kenntnis genommen. Zum Schluss kam Erath noch zu einem Themenkomplex, der ihr sehr am Herzen liegt. Die Kommunalwahl im Mai nächsten Jahres. Sie appellierte an die Dunninger, sich als Kandidaten zur Verfügung zu stellen. Engagierte und vor allem junge Mitbürger würden für den Gemeinderat gebraucht.

Der Bürgertreff wurde von einem Klarinettenquartett des Musikvereins Lackendorf umrahmt. Die Bewirtung hatten die Baronengilde und die Turnerfrauen übernommen.