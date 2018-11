Dunningen Alternative Bestattungsformen immer mehr nachgefragt

Angetan zeigten sich auch die Lackendorfer Ortschaftsräte in ihrer Sitzung am Montag von dem Ergebnis. "Der Bauhof hat relativ viel gemacht", lobte Ortsvorsteher Hermann Hirt, "da ist einiges gelaufen." Manche Hecken wurden ganz weggenommen, die Bewachsungen an der Leichenhalle entfernt und die Außensäulen frisch gestrichen. Sogar eine kleine Sitzgelegenheit wurde geschaffen.

Nur Urnenbestattungen

Doch es gilt auch, in die Zukunft zu denken. Die sogenannten alternativen Bestattungsformen werden immer beliebter. "Gerade haben wir nur Urnenbestattungen", skizzierte Hirt die Entwicklung, die auch vor Lackendorf nicht halt macht. Die Gemeinde müsse dem bei den Belegungsplänen angemessen Rechnung tragen, so Bürgermeister Peter Schumacher, der an der Sitzung des Ortschaftsrats teilnahm. Auch Baum- und Rasengräber würden immer mehr nachgefragt. Der Lackendorfer Friedhof biete für die kommenden Jahre genügend Platz, um alle Bestattungsformen in die Überlegungen mit einzubeziehen.