Dunningen Alles für den Fußball gegeben

Bei dieser Gelegenheit wurde Maurice Gutekunst für 100 Spiele im Dress des SV Seedorf geehrt. Kevin Weinmann und David Brodmann nahmen eine Ehrung für 200 Spiele entgegen. Über eine Ehrung für 300 Spiele freuten sich Sebastian Harzer und Daniel Ernst.

Eine Ehrung, die bisher nur 21 Spieler des SVS entgegennehmen durften, für 400 Spiele, gingen an Matthias Harzer und Christian Hangst.

In der zweiten Mannschaft freute sich Jonas Haag über die Torjägerkanone. Jeweils eine Torjägerkanone ging in der ersten Mannschaft an Tobias Heizmann und Johannes Wernz. Fabian Horst nahm einen Geschenkkorb entgegen, er wird in Zukunft nicht mehr aktiv Fußball spielen. Der Nachmittag klang bei dem gemeinsamen Rundenabschluss aus.