Dunningen. Ein 76-jähriger Autofahrer war am Samstag gegen 20.15 Uhr auf der Landesstraße 422 von Seedorf Richtung Dunningen unterwegs. Am Ende einer geraden Strecke kam er laut Polizeiangaben rechts von der Fahrbahn ab, touchierte ein kleines Bäumchen, fuhr über den parallel verlaufenden Radweg und landete schließlich im angrenzenden nassen Acker. Dort blieb das Fahrzeug stecken. Ein nachfolgender Autofahrer, der den Unfall bemerkt und die zuvor leichte Schlangenlinienfahrt des Rentners beobachtet hatte, kam diesem zu Hilfe. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht verletzt wurde. Auch der Sachschaden blieb gering. Für den 76-Jährigen hat der "Ausritt" ins Feld jedoch Folgen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem durfte er seinen Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Auch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erwartet den Beschuldigten.