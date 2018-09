Dunningen Änderung ist nötig

Energischer wurde die Bewohnerin des Eichhofs dann, als sie unter dem nächsten Punkt "Bürgerfragen" das Wort ergriff und ihr Anliegen vortrug. Sie kritisierte ein weiteres Mal – vor zwei Jahren hatte sie ihre Beschwerde schon mal vorgebracht – das zu schnelle Fahren auf der Straße, die direkt an ihrem Anwesen vorbeiführt. "Es muss sich was ändern", bat sie Verwaltung und Gemeinderat. Kopp regte eine Geschwindigkeitsbegrenzung an. Ihre Argumente: Der Weg sei als Fahrradweg ausgewiesen, es werde eindeutig zu schnell gefahren, zudem gäbe es keinen befestigten Randstreifen, und weiterhin sei der Weg so schmal, dass zwei Fahrzeuge nicht ohne weiteres aneinander vorbei kämen. Für zahlreiche Wege im Außenbereich gelte eine Höchstgeschwindigkeit, trug sie vor. "Warum dort nicht", fragte sie in die Runde.

Die Gemeinde sei dafür nicht zuständig, dies sei Sache des Landratsamtes, antwortete Bürgermeister Peter Schumacher. Er wies auf das Ergebnis der letzten Verkehrsschau hin. "Das Landratsamt sieht keinen Grund, dort etwas zu tun". Der Bürgermeister versprach, diesen Punkt erneut aufzunehmen und die geltend gemachten Bedenken im Rahmen der nächsten Verkehrschau nochmals vorzutragen.