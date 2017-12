Dunningen Achter Bürgertreff in Seedorf

Die Kindergartenstandorte kratzen in allen drei Ortsteilen an der Kapazitätsgrenze. Während in Dunningen und Seedorf weitere Plätze geschaffen werden, lehnte der Gemeinderat den Beschluss des Ortschaftsrats Lackendorf zur Verlagerung des Kindergartens ins Alte Schulhaus mit großer Mehrheit ab. Er sehe für dieses Vorhaben auf absehbarer Zeit auch keine Perspektive, stellte der Bürgermeister klar.

Besonderes Augenmerk soll im kommenden Jahr auf dem Flurstück 100 in der Seedorfer Ortsmitte liegen. Hier wird ab 2020 der Neubau eines Kindergartens realisiert. Dieses Konzept war bei den Initiatoren eines Bürgerantrags unter dem Titel "Sicherheit unserer Kinder" allerdings auf Ablehnung gestoßen, weil sie das Flurstück als Kernstück eines Sicherheitskonzepts rund um Schule, Halle und Fit’s sehen.

Eine weitere wichtige Aufgabe sieht der Bürgermeister im Erhalt der vorhandenen Infrastruktur. "Viele Straßenzüge, Kanalbereiche und Wasserleitungen sind teilweise in einem schlechten Zustand", so Schumacher. Hier werde der Gemeinderat auch unpopuläre Entscheidungen treffen müssen, zumal manche Maßnahme, wie er es ausdrückte, "erschließungsbeitragrechtlich" relevant seien. All dies werde aber, versprach Schumacher, stets im Dialog mit den Betroffenen geschehen.

Schumacher warf auch einen Blick auf die allgemeine politische Situation in Deutschland. Sorge bereite ihm der zunehmende Rechtsruck in Europa. Hier sah er die Regierungen der EU in der Pflicht, ihre nationale Politik im Sinne des Europäischen Leitspruchs "In Vielfalt vereint" unter Wahrung der Kulturen, Traditionen und Wohlstand auszurichten. Damit war auch schnell eine Brücke geschlagen zur Flüchtlingsthematik. Schumacher dankte allen Ehrenamtlichen im Flüchtlingsnetzwerk, die "unseren neu hinzugekommenen Einwohnern" eine wichtige Stütze seien.

Die Bewältigung der anstehenden Aufgaben könne nur gelingen, "wenn eine funktionierende Verwaltung gemeinsam mit einem weitblickenden Gemeinde- und Ortschaftsrat zum Wohle aller Einwohner an der Fortentwicklung von Dunningen, Seedorf und Lackendorf arbeitet, die Bevölkerung die Entscheidung mitträgt und der Steuerzahler sowie Land und Bund die finanziellen Rahmenbedingungen schaffen". Schumacher erhielt langen Applaus (wir berichten weiter).

Der Bürgertreff wurde musikalisch umrahmt vom Handharmonikaclub Eschachklänge unter der Leitung von Dieter Witz. Die Bewirtung hatte der Vereinring Seedorf, der im Übrigen im kommenden Jahr 50 Jahre alt wird, unter dem Vorsitz von Stefan Schneider übernommen. Einen besonderen Auftritt hatte der Kirchenchor unter der Leitung von Marion Rösch. Fritz Rudolf zeigte einen fotografischen Jahresrückblick.