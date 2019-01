Dunningen Abfräsen, zermalmen und wiederverwenden

Dunningen-Lackendorf. Wie das gehen soll, das war Thema in der Sitzung des Ortschaftsrats am Montagabend. Am Ende hatten sich Ortsvorsteher Hermann Hirt und die Lackendorfer Ortschaftsräte doch noch durchgesetzt: Die Sanierung der Straße wurde in das laufende Jahr vorgezogen.

In der Tat, die Straße befindet sich in einem ziemlich erbärmlichen Zustand. Mancher witterte sogar Gefahren für Radfahrer, die in eines der tiefen Schlaglöcher geraten oder wegen des ausgefransten Belags stürzen könnten. Voraussetzung war allerdings, die Maßnahme möglichst kostengünstig zu halten. Und da kommt das neue Verfahren ins Spiel.

Wie Planer Rainer Christ erläuterte, liegen rund 800 Meter der Straße auf Lackendorfer Gemarkung, das heißt: Die Kosten bleiben an der Gemeinde Dunningen hängen. Das Verfahren ist relativ preiswert, weil das vorhandene Straßenmaterial zu großen Teilen wiederverwendet werden kann.