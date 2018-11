Dunningen 40 Jahre geballte Erfahrung

Dunningen (kw). Eine junge, frische Kraft trete nun an die erste Stelle in der Zunft, und "da bin ich mir sicher, diese wird ihr Bestes geben und versuchen, unser Narrenschiff auf Kurs zu halten," meinte der bisherige Präsident Martin Mauch und übergab sein Amt an Michael Notheis.

Für dieses Amt benötige Notheis die volle Unterstützung des Ausschusses und der Vertreter der Kleidlesträger. Mauch fand einen Vergleich: "Zum Lenken und Segeln braucht es eine Mannschaft. Eine Mannschaft, die zum einen motiviert ist und versteht was sie zu tun hat, und zum anderen die Kommandos des Kapitäns, in diesem Fall des Präsidenten, auch annimmt."

Zu den letzten Amtshandlungen von Mauch zählten Ehrungen und Verabschiedungen. Vizechef Stefan Kroner sei in den zurückliegenden sieben Jahre der geborene Regisseur gewesen, meinte Martin Mauch bei der Würdigung der Verdienste seines bisherigen Stellvertreters. Sehr vertrauensvoll hätten sie zusammengearbeitet. Kroner habe die Ausschusstruppe am Laufen und auch beieinander gehalten. Aufgrund seiner beruflich bedingten Auslandsaufenthalte fehle ihm nun die Zeit für die närrischen Aufgaben.