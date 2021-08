Dui do on de Sell zu Gast

1 Petra Binder (links) und Doris Reichenauer als "Dui do on de Sell" auf der Bühne im Hof der Nagolder Seminarturnhalle. Foto: Stadler

Wortgewaltig und temperamentvoll unterhielten die beiden Prachtfrauen Petra Binder und Doris Reichenauer mit ihrem Programm "…und du lach’sch halt" ihr Publikum im Hof der Alten Seminarturnhalle. Beim vorletzten Abend in der Reihe "Nagold (A)Live" blieb während des humorvollen zweistündigen Programms mit "Dui do on de Sell" kein Auge trocken.

Nagold - Mit ihren Geschichten, die das Leben schreibt, trafen sie den Zahn der Zeit ebenso wie den Wunsch nach guter und niveauvoller Unterhaltung nach langer Zeit des Verzichts.

"Hauptsache, ma‘ darf wieder fort", so der treffliche Einstieg von Petra Binder in ihr Bühnenprogramm "…und du lach’sch halt". Gemeinsam mit ihrer Partnerin Doris Reichenauer hatte sie für das Nagolder Publikum zum ausklingenden Open-Air-Sommerprogramm in den Hof der Alten Seminarturnhalle herrliche Geschichten mitten aus dem Leben mitgebracht. Dass während ihres Auftritts eine Lachsalve die andere jagte, lag sicherlich daran, dass sich in ihren, auf herzliche und ehrliche Art, erzählten Ausschnitten aus dem Alltäglichen, sich jeder irgendwo und irgendwie selber erkannte. Dabei legten sie auch in Nagold Wert darauf, dass die Grenze des guten Geschmacks trotz bisweilen zotiger und flapsiger Sprüche oberhalb der Gürtellinie blieb. Das Publikum war begeistert und quittierte den bei angenehmen sommerlichen Abendtemperaturen über die Bühne gehenden Comedy-Abend mit dem gebührenden Applaus.

Comedy-Duo aus Wildberg

Während Petra Binder sich bei dem für Nagold gewählten Programm des Duos "Dui do on de Sell" um die Organisation des 60. Geburtstages ihres angetrauten Mannes Gerhard kümmert und alles organisiert, steht für ihre Partnerin Doris Reichenauer das Erreichen einer Top-Bikini-Figur innerhalb von 14 Tagen auf der Agenda. Diese Challenge stellt die Dunkelhaarige vor das Problem, täglich 30.000 Schritte bewältigen zu müssen, um diese Wahnsinnsaufgabe innerhalb von zwei Wochen zu schaffen.

Petra Binder dichtet für ihren Gerhard zum runden Geburtstag beispielsweise Sätze, wie "Du wirst 60, auch Schildkröten werden uralt", verwirft diese Gedanken aber wieder zugunsten anderer, nicht gerade schöner Formulierungen der Glückwünsche für ihren Liebsten. Hingegen wiegt sich Doris Reichenauer nur einmal in der Woche, da ihr zum Ertragen dieser Frustsituation nicht mehr Tränenflüssigkeit zur Verfügung steht.

Gemeinsam lästert das aus Wildberg stammende Comedy-Duo über Leute aus dem Ort, auch darüber, dass bei einer Marlies das Tattoo "Atomkraft – nein danke" aus den 70er Jahren auf deren angewachsenem Bauch mittlerweile nur noch die Buchstaben "Oma" freigibt.

Philosophie über schlechte Eigenschaften als Beifahrerinnen

Die beiden Damen philosophieren über ihren Urlaub in Spanien, den sie mit gebräunter Haut und dadurch drei Kilo zusätzlichem Gewicht bei der Abreise wieder verlassen ebenso wie über ihre Eigenschaften als schlechte Beifahrerinnen wie darüber, dass der Mann beim Einsteigen ins Auto das Navi auf Ankunftszeit programmiert, um dieses Ziel dann mindestens um 30 Minuten zu unterbieten. Auch darüber, dass sie sein Auto nicht fahren darf, weil sie in seinen Augen schlecht fährt, außer, wenn er abends getrunken hat und dieses Gesetz außer Kraft gesetzt wird. Während sie fährt, kommentiert er dann alles und fordert sie auf, das Gaspedal zu benutzen, da es schließlich auch bezahlt sei.

Der Abend zieht sich durch witzige Situationen über drei Wünsche bei einer nächtlich erschienenen Fee zur Benutzung der weiblichen Faltencreme durch den Ehemann in riesiger Dosierung, um seine tiefen Rillen im Gesicht zu füllen. Motto-Abende und Spiele-Abende mit "Stadt, Land, Fluss", bei denen der Mann den "Abfluss" beim Buchstaben A notiert, werden genauso thematisiert wie runde Geburtstage, beispielsweise der 90., wenn das spannende Alter einsetzt und sowohl der Pfarrer als auch der Bürgermeister zum Gratulieren ins Haus schneien. Zum Brüllen sind auch Situationen, bei denen Petra im Bällebad eines Möbelhauses sitzt und einem Kind erzählt, sie sei seit 50 Jahren hier und nicht abgeholt worden sei. Herrlich komisch auch die Reaktion von Ehemann Gerhard auf Petra Binders Frage, ob er sie zu dick findet, die er mit "ich finde dich auch, wenn du schlank bist" beantwortet.

Petra Binder beschäftigt sich mit dem Problem, welches Geschenk sie für ihren Mann zum 60. Geburtstag auswählen soll und driftet dabei zu einer Schrothkur ab, bei der einen die eiskalten nächtlichen Wickel vom Schlafen abhalten, um dann über Doris Reichenauer bei einer Bierflatrate für ein halbes Jahr zu landen. Dass Binders Ehemann Gerhard probt, jung zu bleiben und deshalb Selbstbräuner benutzt, der mehrfach aufgetragen, ihn im Wohnzimmer unsichtbar macht, wären da nicht die weißen Zähne, die er lächelnd zeigt.

Sich vor Lachen biegendes Publikum

Im weiteren Verlauf des Abends erklären sie ihrem sich vor Lachen biegenden Publikum, dass Viagra für Frauen ausschließlich der Besuch beim Juwelier sei und ein gehauchtes "Ich liebe Dich" den Mann auf den Plan ruft und er sich fragt, was sie im Haushalt repariert haben möchte.

Der schräge Humor des Comedy-Duos setzt sich bis zum Ausklang des lustigen Abends fort. Dazu gehört auch die Meinung des Ehemannes, dass er seiner Frau erst dann wieder ein "Ich liebe Dich" sagen müsse, wenn sich etwas ändert. Auch die Peinlichkeit von Eltern gegenüber den eigenen Kindern wird deutlich, indem die Mutter vor der Uni ihres Sohnes Kevin mit einem Banner auftaucht, auf dem zu lesen ist: "Mama liebt dich und dein Teddy liegt im Koffer."

Zu guter Letzt resümiert Petra Binder, dass Lachen gesund sei, und wer täglich herzhaft lache, hat alles richtiggemacht. Tosender Applaus und eine kleine Zugabe zum Ausklang des humorvollen Abends, dem vorletzten im Hof der Alten Seminarturnhalle.