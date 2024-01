„Dui do on de Sell“ in neuer Besetzung: Wie zwei Schwaben Villingen erobern

Selten hat die Neue Tonhalle so gebebt vor Gelächter wie am Mittwoch Abend, denn: „Dui do on de Sell“, zwei Urgesteine des Kabaretts, zeigten mit vollem Mimik- und Körpereinsatz wie man schwäbisch schwätzt, lacht, spielt und was es sonst noch so alles im Ländle gibt.