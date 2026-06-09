Duftwässerchen und Make-up: Parfümeriekette Pieper übersteht Insolvenz

Die Parfümerie Pieper hat ein Insolvenzverfahren hinter sich gebracht, die drohende Zerschlagung konnte abgewendet werden. Französische Investoren übernehmen das Ruder.
Herne - Nach ihrer Insolvenz ist für die Parfümeriekette Pieper der Weg frei zur Übernahme durch eine französische Unternehmerfamilie. Das deutsche Traditionsunternehmen teilte in Herne mit, dass die Gläubiger dem Insolvenzplan zugestimmt haben und die Sanierung somit erfolgreich abgeschlossen sei. Von den zu Jahresbeginn 122 Filialen sollen 115 fortbestehen und "der weit überwiegende Teil der Arbeitsplätze erhalten bleiben".