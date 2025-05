Düsterer Blick auf die Zukunft: Martin Sonneborn wird 60: Ich bin praktisch tot

1 Martin Sonneborn wird 60. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa Der Satiriker Martin Sonneborn hat Geburtstag - für ihn kein Grund zu feiern, denn er «kann nicht mehr so viel trinken, wie man müsste». Zudem hofft er auf ein Café mit schusssicheren Scheiben.







Brüssel/Frankfurt - Martin Sonneborn blickt düster in die Zukunft: "Bis 55 ist das Leben super, und dann setzt der körperliche Verfall ein. Man kann nicht mehr so viel trinken, wie man eigentlich müsste", sagte der Politiker und Satiriker im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Diesen Donnerstag wird er 60 Jahre alt. Wie er das feiern wird? "Gar nicht", so seine Antwort. "Ich bin praktisch tot", ergänzte er.