Düstere Prognose für J. G. Weisser: Willi Heldt hält Geschichte des St. Georgener Unternehmens fest

Mehr als 165 Jahre Unternehmensgeschichte sollen nicht verschwinden, auch wenn J. G. Weisser in St. Georgen ums Überleben kämpft – Willi Heldt hat die Historie dokumentiert.

Mehr als 500 Seiten ist es dick, enthält mehr als 1700 Bilder und bringt stolze 1,6 Kilogramm auf die Waage – doch: „Nicht die Größe und das Gewicht sind entscheidend, vielmehr der Inhalt“, betont Verfasser Willi Heldt. In seinem Buch „Postschmiede J. G. Weisser Söhne – 165 Jahre Historiengeschichte“ erzählt der 86-Jährige die Geschichte eines St. Georgener Traditionsunternehmens.

Von den Anfängen 1856, als das Unternehmen offiziell gegründet wurde und mit sechs Mitarbeitern begann, Maschinen und Werkzeuge für die Schwarzwälder Uhrenindustrie zu fertigen, bis zur Übernahme durch den US-amerikanischen Werkzeugmaschinenhersteller Hardinge im Jahr 2021 – das Buch bietet einen detailreichen Einblick in die Unternehmenshistorie, eingebettet in die Familien-, Wirtschafts- und Ortsgeschichte von St. Georgen. Und es zeige, schreibt Heldt in seinem Vorwort, „dass J. G. Weisser Söhne mehr war beziehungsweise ist, als nur ein reiner Produkthersteller“.

Zum St. Georgener Traditionsunternehmen hat Heldt eine enge Verbindung: Im April 1964 trat er im Alter von 25 Jahren als Maschinenbautechniker in das Unternehmen ein, dem er sein gesamtes weiteres Berufsleben treu bleiben sollte. Acht Jahre lang arbeitete er als Konstrukteur, bevor er 1972 – nach Weiterbildungen und einem berufsbegleitenden Studium – Organisationsleiter bei J. G. Weisser wurde. Ab 1981 war er leitender Angestellter, zuständig für Organisation, EDV und IT. 40 Jahre lang, bis zu seiner Pensionierung 2004, wirkte er im Unternehmen.

Doch auch danach blieb er J. G. Weisser noch erhalten – unter anderem für spezielle Projekte wie etwa die Planung des 150-Jahr-Jubiläums. Zudem richtete er das Werksmuseum ein, das im Jubiläumsjahr 2006 eröffnete. Seit 2013 betreut er die Postschmiederentner. Um während der Corona-Pandemie den Kontakt mit ihnen zu halten, erschuf er 2020 den monatlichen Postschmiedebrief. Seitdem sind 65 Ausgaben mit gut 1100 Seiten und mehr als 3000 Bildern erschienen.

Unzählige Stunden Vorarbeit

Damit hatte Heldt einen reichen Wissens- und Materialschatz, auf den er für sein Buch zurückgreifen konnte. Eigentlich, sagt er im Gespräch, habe er die vielen Informationen nun nur noch in Form bringen müssen. Weit mehr als 400 Stunden Arbeit sind allein dafür in das Buch geflossen – „aber die Stunden vorher, die kann man gar nicht zählen“, sagt er über seine jahrelange Recherche- und Schreibarbeit.

Die Idee, ein Buch über die Unternehmensgeschichte von J. G. Weisser zu schreiben, sei schon mindestens zehn Jahre alt, sagt Heldt. Nun ging er die Umsetzung an – mit Nachdruck: Seit April habe er viel Arbeit in das Buch gesteckt. „Oft saß ich bis 23 Uhr dran“, sagt er.

Düstere Prognose für die Zukunft von J. G. Weisser

Diese Dringlichkeit hat einen klaren Grund: „Nachdem im September 2024 die Firma J. G. Weisser Insolvenz in Eigenverwaltung beim Amtsgericht angemeldet hatte, war ich mir ziemlich sicher, dass dies der Anfang vom Ende der traditionsreichen Firma war“, schreibt Heldt im Vorwort seines Buchs. Die Voraussetzungen für eine mögliche Übernahme des Unternehmens seien vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Lage schlecht, bedauert er – auch wenn die Hoffnung zuletzt sterbe.

Was wird aus J. G. Weisser? Willi Heldt befürchtet, dass die Insolvenz der Anfang vom Ende ist. Foto: Helen Moser

Doch die jetzige Situation des Unternehmens sei „nicht gut“, sagt Heldt im Gespräch. J. G. Weisser könne „das Produkt ja gar nicht mehr herstellen – die Fachkräfte sind weg“. Von 340 Beschäftigten noch vor wenigen Jahren seien seines Wissens nur noch etwa 168 Beschäftigte übrig. Die Zukunft von J. G. Weisser sieht Heldt daher nur noch als Reparatur- und Servicebetrieb für die produzierten Maschinen – „mit vielleicht 50 bis 60 Mitarbeitern“, wie er sagt.

Was dann mit den Unternehmensgebäuden und auch mit dem dortigen Werksmuseum passiere? „Keine Ahnung“, meint Heldt, der sich aber dafür einsetzen möchte, dass das Museum erhalten bleibt – ebenso wie sein Buch ein weiterer Schritt, damit die Geschichte des St. Georgener Traditionsunternehmens nicht in Vergessenheit gerät.

Für Interessierte

Buch

Das 544 Seiten umfassende Buch „Postschmiede J. G. Weisser Söhne – 165 Jahre Historiengeschichte“, in dem Willi Heldt die Unternehmenshistorie von 1856 bis 2021 aufarbeitet, bietet er zum Selbstkostenpreis von 38 Euro an. Immerhin gehe es ihm nicht darum, Profit zu schlagen, sagt Heldt, sondern darum, die Geschichte von J. G. Weisser für die Nachwelt festzuhalten.

Bestellungen

Wer Interesse am Buch hat, muss ein Exemplar vorbestellen. Möglich ist das noch bis Freitag, 12. September, unter der E-Mail-Adresse willi.heldt@t-online.de. Nachlieferungen wird es Heldt zufolge voraussichtlich nicht geben. Fast 100 Vorbestellungen sind bereits zusammengekommen.