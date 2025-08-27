Düstere Prognose für J. G. Weisser: Willi Heldt hält Geschichte des St. Georgener Unternehmens fest

Mehr als 165 Jahre Unternehmensgeschichte sollen nicht verschwinden, auch wenn J. G. Weisser in St. Georgen ums Überleben kämpft – Willi Heldt hat die Historie dokumentiert.
Mehr als 500 Seiten ist es dick, enthält mehr als 1700 Bilder und bringt stolze 1,6 Kilogramm auf die Waage – doch: „Nicht die Größe und das Gewicht sind entscheidend, vielmehr der Inhalt“, betont Verfasser Willi Heldt. In seinem Buch „Postschmiede J. G. Weisser Söhne – 165 Jahre Historiengeschichte“ erzählt der 86-Jährige die Geschichte eines St. Georgener Traditionsunternehmens.