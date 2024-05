1 Bei dem Brand in Düsseldorf starben drei Menschen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Knapp zwei Wochen nach einer verheerenden Explosion und einem Feuer mit drei Toten in Düsseldorf sehen die Ermittler einen 48-jährigen Kioskbetreiber als Verursacher.









Ein 48-jähriger Kioskbetreiber soll der Verursacher der Explosion und des Feuers mit 3 Toten und 16 Verletzten in Düsseldorf sein. Die Ermittlungen hätten sich insoweit verdichtet, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Es müsse davon ausgegangen werden, dass der Mann Benzin in seinem Ladenlokal verschüttet und entzündet habe.