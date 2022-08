1 Unbekannte haben in den vergangenen Monaten in Dürrenmettstetten immer wieder Radmuttern gelöst. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa

Ein Unbekannter hat im Sulzer Teilort Dürrenmettstetten in den vergangenen Monaten mehrfach nachts Radschrauben an geparkten Autos gelöst. Nun äußert sich ein Betroffener.















Sulz-Dürrenmettstetten - Es ist ein Thema im Ort. Dies bestätigt Robert Trautwein, über lange Jahre Ortsvorsteher der Gemeinde, im Gespräch mit unserer Redaktion. "Die Menschen sind aktuell sehr vorsichtig." Denn nach insgesamt fünf Vorfällen, bei denen nachts Radschrauben an Autos in Dürrenmettstetten gelöst wurden, glaubt man in dem Sulzer Dorf nicht mehr an einen Zufall. Auch Trautwein selbst ist Betroffener der fiesen Masche.

Radmutter gelöst

Anfang August hatte der ehemalige Ortsvorsteher seinen Schlepper für drei Tage beim Aussichtsturm abgestellt - mitsamt Wasserfass als Reserve für den Stammtisch des Wandervereins. Beim erneuten Wasserholen stellte er unnatürliche Geräusche an den Rädern des Fasses fest - glücklicherweise, bevor es zu einem Unfall kommen könnte. Eine Überprüfung ergab aber, dass am linken Rad eine Radmutter derart gelöst war, dass sie mit der Hand gedreht werden konnte.

Zweimal krachte es schon

In zwei anderen Fällen führten laut Polizei die losen Schraubern jedoch zu Unfällen. Ein Bürger kam mit seinem Auto samt beladenem Viehanhänger auf der B 294 von Freudenstadt in Richtung Besenfeld in den Gegenverkehr, weil sich das hintere Rad gelöst hatte. Und erst vor wenigen Tagen gab es den insgesamt fünften gemeldeten Vorfall, bei dem es ebenfalls krachte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Dass dies aber auch anders laufen kann, ist Trautwein und den Dürrenmettstettern klar. Er sagt: "Die Menschen sind schon aufgelöst. Viele schauen vor dem Einsteigen ins Auto genauer hin."

Natürlich macht sich das Dorf auch Gedanken, wer der Täter sein könnte. Bislang gibt es aber laut Trautwein, Polizist im Ruhestand, keinerlei Hinweise. "Wir haben keine Vermutung. Allen ist bewusst, dass es jeden treffen könnte. Es gibt keine Anhaltspunkte, wieso ausgerechnet diese Autos betroffen waren", fasst er zusammen. Die Stimmung im Dorf bleibt also angespannt.

ADAC gibt Tipps

Tipps für solche Fälle und Verdachtsfälle liefert auf unsere Nachfrage der ADAC. Pressereferentin Claudia Ploh erklärt: "Zum Schutz vor solchen Manipulationen können Radkappen auf die Räder aufgesetzt werden. Dadurch kommt man schwerer an die Radmuttern heran. Alternativ gibt es die Möglichkeit, die Radmuttern mit einem Sicherungslack zu kennzeichnen. Ist der Lack beschädigt, hat sich jemand an den Radmuttern zu schaffen gemacht."

Sofort zur Werkstatt

Ebenfalls zählt Ploh Warnzeichen auf, die sich während der Fahrt bemerkbar machen können: "Sind die Radmuttern gelockert, macht sich das während der Fahrt bei den Lenkbewegungen durch ungewöhnliche Vibrationen oder Klopfgeräusche bemerkbar." Sie rät zur Vorsicht und empfiehlt, auch auf sein Gefühl zu hören: "Wer das hört, sollte sofort rechts heranfahren und die Radmuttern überprüfen. In der Regel weiß jeder Autofahrer, wie sich sein Auto anfühlt und anhört – bei auffälligen Geräuschen oder Veränderungen sollte man daher gleich nachsehen." Wenn möglich, sollten die lockeren Radmuttern mit dem Radschlüssel oder mit dem Radkreuz aus dem Kofferraum des Fahrzeugs nachgezogen werden und der direkte Weg zu einer Werkstatt gesucht werden.