Dürre: Wassermangel auf Mallorca: Gemeinde dreht Wasserhahn ab

1 Wassermangel im Sommer ist auf Mallorca nichts Neues. (Archivfoto) Foto: Clara Margais/dpa Die Wasserkrise auf Mallorca spitzt sich zu: In einem beliebten Urlaubsort bleibt ab sofort und vielerorts an drei Tagen pro Woche der Hahn trocken.







Palma - Der trockene Sommer macht Mallorca immer mehr zu schaffen - auf der spanischen Urlaubsinsel herrscht inzwischen vielerorts akuter Wassermangel. Die Gemeinde Deià an der Westküste verschärft deshalb ihre Sparmaßnahmen: In mehreren Ortsteilen wird ab sofort an drei Tagen pro Woche die Wasserversorgung komplett eingestellt. Bürgermeister Joan Ripoll will das Wasser bis auf weiteres montags, mittwochs und freitags abdrehen.