Dornstetter Künstlerin So will eine Gruppe an Eleonore Kötter erinnern

Die Dornstetter Gruppe „Kunst und Kultur – gemeinsam kreativ“ will die Erinnerung an die verstorbene Künstlerin Eleonore Kötter für die Nachwelt bewahren. Sie sammelt deshalb Stimmen und Erlebnisse von Zeitzeugen, die später in einem Sammelband veröffentlicht werden sollen.