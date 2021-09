1 Gibt es für die Albstädter nach dem Sieg gegen Ochsenhausen auch im Derby bei der TSG Balingen etwas zu jubeln? Foto: Kara

Ein prestigetächtiges Derby steigt am Freitagabend um 19 Uhr auf dem Kunstrasen der Bizerba-Arena, wenn die TSG Balingen II den FC 07 Albstadt empfängt.

Für das Team von FC-Trainer Alexander Eberhart ist das der Auftakt zu einem "Derby-Doppelpack", denn eine Woche später geht es gegen den TSV Straßberg.

Leichtes Aufatmen vor dem gegen die TSG II, gab es auf Albstädter Seite schon mal: Nach der durch zahlreiche Verletzungen bedingten Durststrecke von vier sieglosen Spielen in Folge, landete der FC – endlich auch personell deutlich besser aufgestellt und dadurch leistungsstärker – gegen den SV Ochsenhausen mit einem souveränen 4:0-Heimerfolg, einen wichtigen Befreiungsschlag . Mit einem deutlichen 7:1-Auswärtserfolg bei Schlusslicht SV Weingarten, ernteten die fGastgeber von der TSG ebenfalls drei Punkte.

Für die Schützlinge von TSG-Coach Denis Epstein ist es bereits das dritte Zollernalb-Derby in dieser Saison. Betrachtet man rein die Tabelle, in der Balingen II Rang fünf und Albstadt Platz elf einnimmt, so sind die Hausherren in der Favoritenrolle. Doch Derbys haben bekanntlich ihre eigenen Gesetze, das mussten die Eyachstädter auch schon beim 1:1 gegen den TSV Trillfingen und 0:0 gegen den SV Heinstetten erkennen. Zudem dürften Nullsiebener nach der gelungenen Trendwende gegen Ochsenhausen mit neuem Selbstbewusstsein in der Bizerba-Arena auftauchen.

Das dürften aber auch die Jungs von Coach Epstein getankt haben, denn in Weingarten ließ der ehemalige Profi mehrere Akteure auflaufen, die zuvor nicht so viel Spielzeit erhalten hatten. "Die Jungs haben ihre Chance genutzt. Unterm Strich bin ich zufrieden, auch wenn wieder ein paar Sachen dabei waren, bei denen man merkt, dass die nötige Reife fehlt", zieht Epstein ein positives Fazit.

Doch der 35-jährige Kölner ist sich sicher, dass die anstehende Partie gegen den FCA, trotz des klaren 4:1-Erfolges im WFV-Pokal vor einigen Wochen – allerdings gegen einen urlaubs- und verletzungsbedingt arg dezimierten Gegner aus Albstadt – folglich jetzt am Freitag nicht als Selbstläufer für sein Team zu erwarten ist: "Es wird ein hart umkämpftes Spiel werden. Was die personelle Situation angeht, möchte ich diese von Albstadt nicht kommentieren, da schauen wir erst mal nur auf uns. Fakt ist: Wir können personell am Freitag aus dem Vollen schöpfen. Daher freue ich mich einfach auf dieses Fußballspiel, zu dem hoffentlich für Landesligaverhältnisse viele Zuschauer kommen und natürlich auf einen Gegner, der mitspielt und nicht wie in den vergangenen Partien mit dem gesamten ›Mannschaftsbus‹ vor dem eigenen Tor geparkt hat", so der Balinger Übungsleiter.

Vorfreude auf den Lokalschlager herrscht auch bei seinem Albstädter Pendant Alexander Eberhart. "Wir sind nach schwierigen Wochen, personell jetzt endlich deutlich besser aufgestellt und amit auch wieder konkurrenzfähiger. So können daher unsere eigene Spielgestaltung wieder umsetzen. Es wird, wie vor einigen Wochen bei der Begegnung im WFV-Pokal, wieder ein interessantes Spiel werden. Beide Mannschaften werden nach vorne spielen; es ist mit einem offenen Schlagabtausch zu rechnen. Deshalb bin ich mir sicher, dass eine spannende Begegnung werden wird", zeigte sich der Übungsleiter der Nullsiebener durchaus optimistisch.