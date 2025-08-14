Duell mit Schweizer Serienmeister: Jetzt geht’s um die Wettkampfhärte

Zwei Wochen vor dem Saisonstart sind großen Testläufe beim HBW Balingen-Weilstetten vorbei. Im Duell mit den Kadetten Schaffhausen, will Coach Flohr Siegermentalität sehen.
Teil eins der Schweizer Wochen hat Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten erfolgreich hinter sich gebracht. Am Dienstag gewann das Team von Trainer Matthias Flohr in der Meßkircher Stadthalle gegen den TSV St. Otmar St. Gallen überlegen mit 40:21. Am Samstag stehen die „Gallier“ dem größten Kaliber gegenüber, das der Schweizer Handball seit einigen Jahren zu bieten hat. In der Kreissporthalle in Schramberg-Sulgen bekommt es der HBW mit den Kadetten Schaffhausen zu tun (Anpfiff: 18 Uhr).