1 Furkan Bak (Mitte) von der DJK Villingen war zu Gast bei Katrin Müller-Hohenstein. Foto: Screenshot/das aktuelle Sportstudio/ZDF/Campos

Mit 22 Jahren hat Furkan Bak - nicht zu verwechseln mit Volkan Bak vom FC 08 Villingen - seinen ersten Auftritt im Fernsehen. Der Spieler der DJK Villingen darf im "Aktuellen Sportstudio" auf die Torwand schießen. Sein Gegner ist Tischtennis-Profi Dimitrij Ovtcharov.















ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein begrüßte den jungen Villinger am vergangenen Samstag im "Aktuellen Sportstudio". Furkan Bak hatte sich mit einem sehenswerten Fallrückzieher in der Bezirksliga für das Torwandschießen qualifiziert. Glücklicherweise hatte jemand sein außergewöhnliches Tor mit der Kamera eingefangen.

Mit einem Fallrückzieher ins ZDF

Solche Treffer seien ihm ab und zu in der Jugend geglückt, erzählte Bak der Gastgeberin des "Aktuellen Sportstudios", im Aktivenbereich bislang jedoch nicht. Nach einem Eckball von links wird der Ball vom Gegner unfreiwillig verlängert. Furkan Bak stand goldrichtig und setzte aus etwa zehn Metern - ganz im Stile von Cristiano Ronaldo - zum Fallrückzieher an und traf unhaltbar in die linke Torecke. Furkan Bak ist Fan des portugiesischen Superstars und auch von Fenerbahce Istanbul. In der Bezirksliga gelangen ihm in der aktuellen Saison in 17 Spielen drei Tore. Das Fallrückziehertor ist auf jeden Fall das bislang schönste seiner noch jungen Karriere.

Der Auftritt des Villingers im "Aktuellen Sportstudio" ab 1:18:44

Dementsprechend groß war auch das Lampenfieber vor dem großen Auftritt im "Aktuellen Sportstudio". Sein Kontrahent an der Torwand, Tischtennis-Profi Dimitrij Ovtcharov, legte jedoch zwei Treffer unten an der Torwand vor. Furkan Baks Versuche landeten alle drei knapp nicht im Ziel. Oben machte es der Villinger deutlich besser als Ovtcharov. Jedoch blieb Bak auch bei diesen drei Versuchen ohne Zählbares.

Katrin Müller-Hohenstein sagte abschließend: "Das ist schon gemein, doch man hat gesehen, dass er es drauf hat."