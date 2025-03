Duell mit Österreich: Trotz Remis: Handballer weiter auf EM-Kurs

3 Miro Schluroff feiert ein gelungenes Debüt in der deutschen Nationalmannschaft. Foto: Marco Wolf/dpa

Deutschlands Handballer tun sich in der EM-Qualifikation gegen Österreich extrem schwer. Die Ausfälle von Uscins und Co. nutzt ein Debütant, um auf sich aufmerksam zu machen.









Wien - Die deutschen Handballer haben trotz ihres ersten Punktverlustes in der EM-Qualifikation ihre Tabellenführung verteidigt und einen weiteren Schritt Richtung Europameisterschaft 2026 gemacht. In Abwesenheit einiger verletzter und erkrankter Topspieler kam die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason im Nachbarschaftsduell mit Österreich nicht über ein 26:26 (13:11) hinaus. Vor 6.018 Zuschauern in Wien war Kapitän Johannes Golla mit fünf Toren bester deutscher Werfer.