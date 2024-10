1 Noel Feher und Co. wollen den nächsten Heimsieg einfahren. Foto: Kara

Die TSG Balingen II will am Sonntag (16 Uhr) gegen die Young Boys aus Reutlingen den nächsten Sieg.









Die vergangene Saison verlief für die U23 der TSG Balingen und die Young Boys Reutlingen sehr erfolgreich – beide schafften am Ende den Aufstieg in die Verbandsliga. Während die Balinger sich schon früh nach der Winterpause als Meister herauskristallisierten, sicherten sich die Reutlinger in einem Herzschlagfinale das Ticket für die Verbandsliga.