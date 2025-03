1 Nicht nur im Stadtpark Kleb wird gebaut, auch im Krautbühlpark. Dort schreiten die Bauarbeiten nun in Richtung stadtauswärts voran. Ab Montag wird die Uferstraße komplett gesperrt. Foto: Heiko Hofmann

Die Großbaustelle Kleb erreicht die nächste Phase. Ab Montag, 17. März kommt es in der Uferstraße zur Vollsperrung. Zumindest für Fußgänger gibt es eine Umleitung.









Link kopiert



Rund um den Düker-Neubau im Kleb, stehen auch größere unterirdische Arbeiten am anderen Nagold-Ufer an. So ist auch der Krautbühlpark derzeit eine Großbaustelle.