Dübel-Spezialist: Befestigungsexperte Fischer baut Produktion in Asien aus

Es geht um kürzere Wege, Kundennähe und Wettbewerbsfähigkeit. Eine Region hat der Dübel-Spezialist aus dem Schwarzwald bei seiner globalen Ausrichtung aktuell besonders im Blick.
Die für ihre Dübel bekannte Unternehmensgruppe Fischer aus dem Nordschwarzwald baut ihre Produktion in Asien aus. Im indischen Bengaluru startet eine neue Produktion mit dem Schwerpunkt auf Installationssysteme, wie das Unternehmen für Befestigungstechnik in Waldachtal (Landkreis Freudenstadt) mitteilte. Mit demselben Fokus soll eine große neue Produktion Anfang Mai auch in Dammam in Saudi-Arabien eröffnen.