Duckomenta in Hechingen: Fürstin Eugenie mit Entenschnabel

1 Bei der Eröffnung der Duckomenta-Ausstellung im Hohenzollerischen Landesmuseum haben Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn (von links), Museumsleiter David Hendel, Anke Doepner und Rüdiger Stanko vom Künstlerkollektiv interDuck ein Bild von Fürstin Eugenia mit Schnabel enthüllt. Foto: Kauffmann

Die Duckomenta im Hohenzollerischen Landesmuseum ist am Donnerstagabend feierlich eröffnet worden. Einige Bilder davon haben wir hier zusammengestellt.









Was war zu erst da? Der Mensch oder die Ente? Für Hechingens Bürgermeister Philipp Hahn ist die Antwort klar: Es sind die Enten und die Menschen haben die Bilder doch nur kopiert. Das ist ein Scherz, aber was er ernst meint: „Die Ausstellung macht richtig Spaß.“ Richtig Spaß macht der Anblick der Fürstin Eugenie mit Schnabel – ein Werk, welches das Berliner Künstlerkollektiv interDuck eigens aus Anlass der Duckomenta-Ausstellung in Hechingen angefertigt hat. Bei der Eröffnung am Donnerstag wurde es feierlich enthüllt.