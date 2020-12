Dubiose Vorgänge in Albstadt VHS schließt Zentrum in der Bahnhofstraße

Der Vorstandschef muss Antwort geben

Also muss der Vorstandsvorsitzende des Vereins Volkshochschule Albstadt sich um die Anfrage kümmern: Der Albstädter Oberbürgermeister Klaus Konzelmann teilte dem Schwarzwälder Boten am Montag mit, dass die Räume in der Bahnhofstraße weder von den Dozenten noch von den Kursteilnehmern angenommen worden seien. Tanzen etwa sei dort wegen der Pfeiler in den Räumen nicht möglich. "Im Nachhinein war es ein Fehler, die Dozenten nicht zu fragen", räumt Konzelmann ein. Zumal die Raummiete "relativ hoch" sei – wie hoch genau, wollte Konzelmann nicht sagen. Dass der Mietvertrag auf zehn Jahre abgeschlossen worden war – diese Information teilt Konzelmann, nicht jedoch jene über die nun ausgehandelte Restlaufzeit des vorzeitig gekündigten Mietvertrages und die finanziellen Bedingungen.

Außerdem habe der Vorstand der VHS beschlossen, das große Programmheft nicht mehr drucken zu lassen, das früher regelmäßig vor Beginn eines Semesters Auskunft über das Programm gegeben hatte und an alle Haushalte verteilt worden war. Dass es immer dünner wurde, hatte Konzelmann in einem früheren Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten damit begründet, dass man Kurse aus dem Programm gestrichen habe, die nicht nachgefragt würden.

VHS-Leiter schweigt gegenüber der Presse

Ab Sommersemester 2021 werde die VHS nun das Programmheft auf den größten Fachbereich Gesundheit reduzieren und dafür die anderen Fachbereiche wie Sprachen, Reisen, Kunst, berufliche Bildung und die zielgruppenspezifischen Kurse in "neuen, ansprechenden Flyern" bewerben, heißt es in der Pressemitteilung. Grundsätzlich sei ein "starker Anstieg der barrierefreien Anmeldung via der Homepage spürbar". Diesem Trend entsprechend sei die neue Internetseite Anfang des Jahres 2020 online gegangen und werde nicht nur zur Kursbuchung genutzt, sondern auch immer mit aktuellen Informationen für die Teilnehmer und Dozenten aktualisiert.

In Sachen Außenstellen lässt die Aktualität freilich zu wünschen übrig, denn das "vhs Zentrum Mitte" in der Bahnhofstraße 32 wird dort noch aufgeführt. Wie es ausgelastet war, darüber hatte Leiter Christoph Mast sich schon im September 2018 auf Nachfrage unserer Zeitung – bei einer Pressekonferenz – ausgeschwiegen, ebenso wie über die Kundenzahlen insgesamt. Diese zu nennen, sei nur im größeren Kontext und nicht ohne Aufschlüsselung sinnvoll, hatte Mast damals erklärt – und Zweifel daran, dass das VHS-Zentrum Mitte ausgelastet sei, zurückgewiesen: Die räumlichen Kapazitäten würden genutzt; die Investition in die Räume habe sich als sinnvoll erwiesen, so Mast damals.

Die Aussage des Vorstandsvorsitzenden Klaus Konzelmann lautet nun anders. Ob es den inzwischen vergangenen 26 Monaten geschuldet ist? Vielleicht. Gerne hätte der Schwarzwälder Bote bei der VHS nachgefragt. Aber das ist gar nicht so einfach.