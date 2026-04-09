Dubai-Schokolade, Hanuta und mehr: Diese Eissorten gibt es im Kinzigtal

Die Temperaturen bewegen sich im zweistelligen Bereich, die Sonne scheint, die Laune steigt – der Frühling hat Einzug gehalten. Bei vielen kommt die Lust auf ein Eis auf. Die Preise für die kühle Erfrischung steigen teilweise aufgrund der hohen Kosten für Rohstoffe und Energie, wie einige der Eisdielen-Betreiber erzählen. Denn: Unsere Redaktion hat sich im Kinzigtal zu den Preisen, Sorten und der aktuellen Lage umgehört.

Eismanufaktur Haslach: „Wir haben seit Ende Februar geöffnet. Das Wetter ist ausschlaggebend. Wenn es 14 bis 15 Grad hat, machen wir auf“, erzählt Betreiberin Denise Schmieder im Gespräch mit unserer Redaktion. „Neu ist bei mir dieses Jahr Dubai-Schokoladen-Eis mit Pistazie.“ Sehr beliebt und im Trend seien Mischungen aus Milcheis und Sorbet – zum Beispiel Nougat-Cassis oder Joghurt-Mango. Klassiker wie Joghurt-Holunder und Joghurt-Maracuja schmecke den Gästen auch sehr. Der Preis sei gleich geblieben, eine Kugel koste wie vergangenes Jahr 1,70 Euro. „Eigentlich müssten wir den Preis erhöhen, da die Rohstoffe wahnsinnig teuer sind – die Preise für Pistazien beispielsweise“. Aber dann könnten sich viele Familien gar kein Eis mehr leisten. „Ich bekomme mit, dass Eltern auf Eis verzichten müssen, damit sie es ihren Kindern kaufen können“, erzählt Schmieder betrübt.

Gutacher Bollenstüble: Im Kurpark befindet sich das Gutacher Bollenstüble. Neben handwerklich hergestelltem Eis werden dort außerdem Getränke und kleine Snacks angeboten, heißt es auf der Webseite. Genauere Auskünfte wollte der Betreiber telefonisch nicht geben.

Gelateria Harvey Espinosa in Hausach: Die Gelateria hat seit dem 3. Februar geöffnet. Bereits zur Eröffnung hatte Harvey Espinosa 26 verschiedene Eissorten in der Kühltheke. „Ich biete jede Woche zwei bis drei neue Varianten an“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Diese Woche seien es Walnuss-Feige, Brombeere und Grapefruit. „Ich mag keine langweilige Theke, deshalb gibt es bei mir immer etwas Neues im Angebot: Hanuta, Dubai-Schokolade, Kinder-Bueno, Tiramisu oder Snickers-Eis.“ Im Sommer biete er mehr als 30 Sorten an. Er habe auch Eis ohne Zucker, es sei dann mit Stevia gesüßt, beispielsweise die Sorte „Dunkle Schokolade“. Auch habe er Eis mit Alkohol, etwa Bailys-Eis oder Eis mit Málaga. „Auch für Kinder habe ich viel Auswahl – Eis mit Kaugummi-, Zuckerwatte-, Oreo- oder Cookies-Geschmack biete ich an.“ Bis auf Banane seien alle Fruchteis-Sorten milchfrei. Eine Kugel koste bei ihm zwei Euro. Das sei kein Problem für seine Kunden. Sie wüssten um die Qualität seiner Produkte und würden sich daher nicht negativ äußern. Ab kommender Woche habe er auch Bubble-Waffeln im Angebot. Sie haben die Form einer Eiswaffel, drei Kugel passten rein, erzählte er. „Die Schüler drehen deswegen alle durch“, freut er sich. Die Öffnungszeiten seiner Gelateria sind von Oktober bis April von 9 bis 18 Uhr und von Mai bis September von 9 bis 21 Uhr. Montags ist Ruhetag.

Eisdielen Milano in Wolfach und Haslach: „Wir haben seit Februar geöffnet“, erzählen die Betreiber Gürsel und Roxana Kaygin im Gespräch mit unserer Redaktion. Ihre beiden Eisdielen seien täglich von 9 bis 19 Uhr offen. „Wir machen unser Eis selbst und kreieren regelmäßig neue Sorten“, so Roxana Kaygin. Diese Woche gebe es Mascarpone mit Maracujasoße und Crunch, Blonde Brownie mit gerösteten Mandeln und Joghurt mit Amarena, Himbeer und Crunch. Besonders beliebt seien Cookies und Straciatella. Salziges Karamell, Raffaello und Pistazie würden die Kunden ebenfalls häufig bestellen. „Die Klassiker Vanille, Erdbeer und Schokolade gehen natürlich auch immer“, so die Betreiber. „Und die Kinder lieben nach wie vor das engelblaue Paw-Patrol-Eis“, ergänzt sie. Eine Kugel koste bei ihnen 1,80 Euro, nur für Pistazie müssten sie aufgrund des hohen Rohstoffpreises zwei Euro verlangen.

Caffetteria Gelateria in Hornberg: Katja Di Prinzio, die Betreiberin, bietet zwölf Sorten Eis an. Besonders ausgefallene Varianten führe sie nicht, sie setze auf Klassiker. „Die Nummer eins bei uns ist und bleibt Vanille, gefolgt von Schokolade.“ Auch ihre anderen Sorten Straciatella, Haselnuss, Erdbeer, Mango, Heidelbeer, Tiramisu, Amarena-Kirsche, Joghurt-Pfirsich und Joghurt-Waldfrucht seien beliebt. Geplant seien weitere Sorten im Sommer, aber noch stehe nichts fest. Das Eis mache sie nicht selbst, sondern eine italienische Firma vom Bodensee. Eine Kugel koste 1,50 Euro, der Preis habe sich zu letztem Jahr nicht erhöht. „Die Kunden sind zurückhaltender geworden, stelle ich fest, sie achten sehr auf ihr Geld.“ Eisbecher bestellten die Menschen daher weniger, nur Spaghetti-Eis ginge immer. Die Gelateria hat seit März täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet, montags ist Ruhetag. Die dazugehörige Caffetteria hat ganzjährig geöffnet.

Preissteigerung von Eis