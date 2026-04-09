Dubai-Schokolade, Hanuta und mehr: Diese Eissorten gibt es im Kinzigtal

Der Frühling ist da und mit ihm hat die Eissaison begonnen. Unsere Redaktion hat nachgefragt, welche neuen Sorten die Eisdielen im Kinzigtal anbieten und was eine Kugel kostet.
Die Temperaturen bewegen sich im zweistelligen Bereich, die Sonne scheint, die Laune steigt – der Frühling hat Einzug gehalten. Bei vielen kommt die Lust auf ein Eis auf. Die Preise für die kühle Erfrischung steigen teilweise aufgrund der hohen Kosten für Rohstoffe und Energie, wie einige der Eisdielen-Betreiber erzählen. Denn: Unsere Redaktion hat sich im Kinzigtal zu den Preisen, Sorten und der aktuellen Lage umgehört.