Am Montagabend waren die Lufträume der meisten Länder in der Region geschlossen. Haben deutsche Airlines Konsequenzen gezogen?

Der Krieg zwischen Israel und Iran hat große Auswirkungen auf den Flugverkehr in der Region. Das hat sich über das Wochenende noch verschärft. Wie das Handelsblatt berichtet, haben British Airways und Singapore Airlines weitere Flüge zu Zielen am Persischen Golf gestrichen.

Am Montagabend waren die Lufträume der meisten Länder in der Region nach dem Angriff auf die US-Einrichtung in Katar zeitweise gesperrt. Zu den betroffenen Ländern zählten Israel, Syrien, Irak, Iran, Kuwait, Bahrain, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate mitsamt Dubai. Kurz nach dem Abschluss des iranischen Angriffs nahmen zunächst die Emirate wieder erste zivile Flüge auf. Im Laufe der Nacht folgte Katar. Am Morgen verlief der Flugverkehr dort dann weitgehend nach Plan.

Wie sieht die Situation für deutsche Flugreisende derzeit aus?

Emirates ändert Flugplan teilweise

Auf die Ereignisse am Montag mit dem Angriff des Iran auf eine US-Einrichtung in Katar gab es bislang keine größere Reaktionen von Fluglinien. Die nationale Fluggesellschaft Qatar Airways teilte am Sonntage auf Plattform X mit, dass „einige Flugplanänderungen vorgenommen werden müssen, um die Konnektivität in Doha zu stärken“.

Die Situation werde kontinuierlich beobachtet und die Airline werde „in Echtzeit reagieren“, um einen möglichst sicheren Flugbetrieb zu gewährleisten. Nachdem der Luftraum wieder geöffnet wurde, hieß es, die Flüge seien „wieder aufgenommen“ worden. Sicherheit habe für die Fluggesellschaft aber weiterhin „höchste Priorität“.

Lufthansa-Flüge nach Dubai und Riad

Das gilt auch für die Verbindungen aus Deutschland. Wie das Portal „Touristik aktuell“ berichtet, hat die Lufthansa keine Konsequenzen aus den Ereignissen gezogen. „Unter Berücksichtigung aller Sicherheitsaspekte und in Abstimmung mit den zuständigen Luftfahrtbehörden haben wir entschieden, sowohl Dubai als auch Riad und Dammam in Saudi-Arabien weiterhin anzufliegen“, wird ein Unternehmenssprecher zitiert.

Lufthansa-Flüge abgesagt

Die größte deutsche Airline hatte bereits mehrere Ziele im Nahen Osten gestrichen – und Streichungen in der vergangen Woche nochmals verlängert. Beirut (Libanon) wird bis 30. Juni nicht mehr angeflogen, für Amman (Jordanien) sowie Erbil (Irak) gilt das bis 11. Juli. Die Flüge der Lufthansa Group von und nach Teheran sowie nach Tel Aviv bleiben „aufgrund der aktuellen Situation“ zudem bis 31. Juli ausgesetzt, hieß es. Israel fliegt die Lufthansa-Gruppe aus Sicherheitsgründen bereits seit Anfang Mai nicht an. Zudem verzichte die Lufthansa-Gruppe „bis auf Weiteres“ auf das Überfliegen des Luftraums aller betroffenen Staaten.

Condor und Emirates Flüge nach Dubai

Condor fliege weiterhin täglich einmal von Berlin nach Dubai. Die Flüge zwischen Düsseldorf und Beirut hingegen seien zunächst bis zum 26. Juni ausgesetzt, heißt es. Die Deutschland-Verbindungen nach Dubai von Emirates „finden unverändert flugplanmäßig statt“, betont ein Sprecher der Airline. Derzeit hat die Fluggesellschaft lediglich die Verbindungen zwischen ihrem Drehkreuz und dem Iran (Teheran) sowie dem Irak (Bagdad und Basra) bis Ende Juni ausgesetzt.

Der Flughafen in Abhu Dabi ist laut den Fluggesellschaften bislang kaum betroffen von den kriegerischen Auseinandersetzungen in der Region. Foto: IMAGO/Zoonar

Der Flugverkehr von Etihad Airways nach Abu Dhabi bleibt ebenfalls unverändert. Die Flugzeit verlängert sich jedoch leicht, da die Maschinen aufgrund der Luftraumsperrung im Irak nun über Ägypten und Saudi-Arabien geleitet werden.

France-KLM, British Airways & Co. streichen Flüge

Mehrere Fluggesellschaften, darunter Air France-KLM und British Airways, haben am Wochenende Flüge nach Dubai gestrichen. Aktuell scheinen die Verbindungen jedoch wieder planmäßig zu verkehren. Singapore Airlines gab am Sonntag bekannt, dass das Unternehmen zwei Flüge zwischen Singapur und Dubai annulliert hat. In einer Mitteilung warnte die Airline, dass möglicherweise weitere Verbindungen betroffen sein könnten. Die US-amerikanischen Airlines American und United haben bereits einzelne Flüge nach Dubai und Doha aus Sicherheitsgründen ausgesetzt.