Rückblick derAbteilung Tannheim So wird in die Feuerwehr investiert

Den Perspektivplan der Feuerwehr VS wolle man einhalten, nachdem in Tannheim 2026 der Anbau an das Feuerwehrhaus erfolgen soll für ein neues Löschfahrzeug im Jahre 2027, sagte Gesamtkommandant Markus Megerle in der Hauptversammlung der Tannheimer Feuerwehr.