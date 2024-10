Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Villingen-Schwenningen begrüßte Vertreterinnen und Vertreter der ungarischen John-von-Neumann-Universität, die ebenfalls Teil der vor zwei Jahren erfolgreich gegründeten Europäischen Hochschulallianz EU4Dual ist.

Es wurden innovative Ansätze im Bereich Lehren und Lernen vorgestellt, Ideen zur Vertiefung des interkulturellen Austauschs erörtert und weitere Kooperationsmöglichkeiten ausgelotet.

Mit der John-von-Neumann Universität im ungarischen Kecskemét verbindet der Standort Villingen-Schwenningen der Dualen Hochschule eine langjährige und intensive Partnerschaft, wie aus einer Mitteilung der DHBW hervorgeht.

Mit der Wirtschaft vernetzt

Die ungarische Hochschule bietet verstärkt duale Studienprogramme an und pflegt enge Kontakte zur Wirtschaft. Seit 2022 sind beide Hochschulen Teil der Europäischen Hochschulallianz, die die DHBW innerhalb des Förderprogramms „European Universities“ im Verbund mit acht Partnerhochschulen gegründet hat.

Im Zentrum des jüngsten Treffens standen Gespräche über eine intensivere Zusammenarbeit der beiden Hochschulen. Prorektor Gert Heinrich begrüßte József Kárpáti, Dekan der Fakultät Wirtschaft, und Auslandskoordinatorin Edina Suba von der ungarischen Partnerhochschule.

Gemeinsam mit Claudia Rzepka, Sarah Brucker und Irene Hamacher vom International Office wurden zahlreiche Ideen und Vorschläge erörtert, um den interkulturellen Austausch weiter zu vertiefen.

Neue Studiengänge angelaufen

József Kárpáti informierte über die aktuellen Entwicklungen an der John-von-Neumann-Universität und hob besonders die Einführung von drei neuen englischsprachigen Studiengängen hervor, die im September erfolgreich angelaufen seien.

Diese Programme hätten nicht nur das Bildungsangebot erweitert, sondern auch den Anteil internationaler Studierender erheblich erhöht. Durch die gute Vernetzung mit der regionalen Wirtschaft biete die Universität zudem vielfältige Praktikumsmöglichkeiten. „Unsere Studierenden erhalten durch diese Kooperation neue Möglichkeiten für Auslandssemester und Praktika in Ungarn“, betonte Claudia Rzepka, Leiterin des International Office der DHBW Villingen-Schwenningen.

Die ungarischen Gäste zeigten sich beeindruckt von den innovativen Ansätzen der DHBW, insbesondere dem Lehr- und Lernformat Blended Learning International Cooperation (BLIC), das an der Studienakademie in Villingen-Schwenningen entwickelt wurde. Innerhalb von interkulturellen Teams mit Studierenden aus Partnerhochschulen werden gemeinsame Business-Konzepte entwickelt. Für die Zusammenarbeit werden digitale Medien, soziale Netzwerke und eine Lernplattform genutzt. Die Studierenden sammeln hier Erfahrungen in Bezug auf realistische internationale Geschäftssituationen und ein interkulturelles Arbeitsumfeld.

Neue Kurzprogramme

Als weitere Möglichkeit für eine engere Kooperation wurden neue Kurzprogramme für Studierende erörtert, die eine intensivere Vernetzung und den interdisziplinären Austausch fördern sollen.

Auslandsreferentin Irene Hamacher begleitete im Mai ein zweiwöchiges Kurzzeitstudienprogramm für DHBW Studierende an der John-von-Neumann-Universität. Studierende aller Standorte und Studienbereiche konnten dabei internationale Erfahrungen in ihr Studium integrieren.

Für das kommende Jahr ist ein Programm an der DHBW Villingen-Schwenningen für ungarische Studierende geplant, das Workshops, Vorlesungen, Unternehmensbesuche und Exkursionen umfassen soll. Zusätzlich zur Förderung des studentischen Austauschs sind beide Hochschulen an einem erweiterten akademischen Austausch interessiert, insbesondere an Gastvorlesungen und der Teilnahme an Veranstaltungen der Partnerhochschule.

Die nächste International Week der DHBW Villingen-Schwenningen im Mai 2025 soll hierfür eine ideale Gelegenheit bieten, und die Gäste aus Ungarn haben diesen Termin bereits fest in ihrem Kalender vermerkt.