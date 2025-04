220 Aussteller bieten vom 9. bis 11. April Wissenstransfer, Networking, Verkauf und neue Impulse mitten im Kompetenzzentrum der Zerspanungstechnik. Die fünfte Auflage der DST Südwest ist damit ausgebucht. Die DST Dreh- und Spantage Südwest ist an allen drei Tagen von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

„Mit über 200 Ausstellern ist die Messe in diesem Jahr so groß wie nie zuvor“, freut sich IHK-Präsidentin und Schirmherrin Birgit Hakenjos. „Diese Fachmesse ist ein unverzichtbarer Treffpunkt für Neuheiten, Trends und Netzwerke – und ein leuchtendes Beispiel für die Stärke und Dynamik unserer Region. Hier treffen Sie auf geballtes Know-how und zukunftsweisende Lösungen“, betont sie weiter.

Das Angebotsspektrum der dreitägigen DST Südwest reicht von Werkzeugmaschinen, peripheren Anlagen und Einrichtungen, Präzisionswerkzeugen, Robotik, 3D-Druck, Automation, Materialien und Betriebsstoffen bis hin zu Qualitätssicherung, Zubehör und ganzen Prozessketten. „Die Messe präsentiert regelmäßig aktuellste Innovationen rund um die Zerspanungstechnik“, unterstreicht Ingo Hell, Vorsitzender des Vorstands des Clusters Zerspanungstechnik. „Alle Akteure der Branche profitieren nachhaltig vom Erfahrungsaustausch und schaffen so permanente technische und wertschöpfende Fortschritte.“

Neue Technologien

Gerade der Bereich Industrie 4.0 ist von sich ständig wandelnden Prozessen und neuen Technologien geprägt. „Mit der Digitalisierung der Produktion werden Informationen und Daten in bisher unvorstellbarem Ausmaß gesammelt“, erklärt GEWATEC-Geschäftsführer Reinhold Walz. „Vor allem in der stark regulierten Medizintechnik sind die Anforderungen besonders hoch. Hier hilft die lückenlose Erfassung von Maschinen-, Prozess- und vor allem Qualitätsdaten bei der Erfüllung der Normen. Diese Daten werden nun durch Machine Learning für eine KI-Auswertung qualifiziert und kategorisiert. Mithilfe von Business Intelligence und Künstlicher Intelligenz lassen sich enorme Erkenntnisse über Fertigungsprozesse gewinnen, die entscheidend zur Produktivitätssteigerung und Qualitätsverbesserung beitragen.“

Treffpunkt der Branche

Mit rund 800 Unternehmen und über zwei Milliarden Euro Umsatz im Jahr ist die Zerspanungsbranche einer der wesentlichen Wirtschafts- und Jobmotoren in der Region. „Der Heuberg ist bekannt für seine vielfältigen Betriebe in der Metallbearbeitung“, sagt Markus Horn, Geschäftsführer der Paul Horn GmbH. „Die DST Südwest spricht diese Zielgruppe ideal an. Die Wege sind kurz und die Lösungen zielgerichtet.“ Gemeinsam mit sechs weiteren Partnern zeigt die Paul Horn GmbH an einem Gemeinschaftsstand als „Team Zukunft“ die neuesten Trends in der Zerspanung. „Wir schreiben Live-Zerspanung groß und scheuen auch vor der Bearbeitung von bleifreiem Messing nicht zurück. Überzeugen Sie sich selbst vor Ort“, so Horn.

Neue Plattform

Das Cluster Zerspanungstechnik stellt auf der DST Südwest erstmals die neue „Plattform Zerspanungstechnik“ vor. Das Portal bündelt Anbieter in einem Netzwerk und zeigt deren Leistungsfähigkeit auf. Unternehmen, Einkäufer, Technologiepartner und Fachkräfte finden Infos und Austausch mit Gleichgesinnten. Im Fach-Forum in Messehalle C diskutieren Aussteller und Fachbesucher an allen drei Messetagen über Best-Practice-Beispiele, verbesserte Techniken und Optimierung von Workflows.

In interaktiven Kurzvorträgen berichtet beispielsweise Jäger Engineering, wie durch den Einsatz kollaborierender Roboter und mithilfe des Sicherheitssystems „End-of-Arm-Safeguard“ kürzere Be- und Entladezeiten erzielt werden können. Spanflug Technologies berät Zerspanungsbetriebe zum Thema Automatisierte Angebotskalkulation. SolidCam veranschaulicht die Leichtigkeit der Programmierung eines Drehfräs-Projekts anhand von Programmierbeispielen aus der Praxis.

Nicht verpassen sollte man außerdem die Vorträge des Netzwerkes „Allianz Industrie 4.0 Baden Württemberg“ des VDMA: Hier stehen der Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Produktion sowie aktuelle Entwicklungen im Industrie 4.0 Scouting im Fokus. Der Besuch des Fach-Forums ist im Messeeintritt enthalten.

Infos: www.DSTSuedwest.de