DSDS-Teilnehmer hat viel vor Jonas Weisser aus Villingendorf will wieder durchstarten

Lesen Sie auch: Zu Besuch bei "DSDS"-Kandidat Jonas Weisser

In der zweiten Live-Show ist dann aber zur großen Enttäuschung der Fans Schluss: Jonas schafft es trotz guter Kritiken nicht in die nächste Show. Er aber trägt es mit Fassung und zeigt sich dankbar, für die Erfahrungen, die er machen durfte.

Seither ist es etwas ruhiger um den Villingendorfer geworden. Doch dass er bei seinen Fans nach wie vor präsent ist, zeigt sich allein auf Instagram: Auf der Internet-Plattform folgen ihm mehr als 34.000 Menschen und warten gespannt, was als nächstes von ihm zu hören sein wird.

Im Gespräch mit ihm erfahren wir: Er steckt kopfüber und mit viel Herzblut im Musikmachen. In etwa einem Monat werden eine neue Single und ein Musikvideo erscheinen, verrät er. Und im Gegensatz zu früher bei DSDS gibt es dabei einen großen Unterschied. "Jetzt mache ich wirklich was eigenes", freut er sich. Er hat ein neues Musiklabel, ein neues Management. Zu DSDS-Zeiten sei er doch eher auf die Live-Auftritte fokussiert gewesen, jetzt stammen die meisten Texte aus seiner Feder und er ist beim Produzieren der Songs voll dabei. Songwriter Nick Montes, der schon für viele große Popkünstler gearbeitet hat, steht ihm zur Seite und gibt Input. "Ich habe ein tolles Team, das macht mich echt glücklich. Es ist schwer in dem Business, so etwas zu finden", sagt Weisser.

Die Familie daheimfehlt schon sehr

Er lebt inzwischen in Köln und fühlt sich dort sehr wohl – auch wenn er mindestens einmal im Monat daheim sei, um "schwäbische Luft zu schnuppern", wie er lachend sagt. "Die Familie fehlt schon wahnsinnig", gibt er zu. Nach dem Abitur an der Nell-Breuning-Schule in Rottweil und weiteren Auftritten habe er sich auch auf den privaten Bereich konzentriert – den Führerschein gemacht, berufliche Weichen gestellt. "Und dann kam auch schon Corona", bedauert er.

Für ihn und seine Kollegen aus der Musik- und Kulturbranche sei das natürlich hart. Aber er betont: "Ich stehe voll hinter den Maßnahmen. Maske, Abstand – das muss jetzt nun mal alles sein, um das Virus in den Griff zu bekommen." Er hoffe, "dass durch den Impfstoff das Leben wieder richtig lebenswert wird". Und da gehört die Musik eben dazu.

Den Titel der neuen Single will er noch nicht verraten, aber immerhin das: Er wird Schlager singen, auf deutsch. "Und ich kann mich voll damit identifizieren." Derzeit laufen die Dreharbeiten für sein neues Video. Fans von Jonas Weisser dürfen also auf März gespannt sein. Er selbst ist jedenfalls optimistisch und voller Vorfreude: "2021 wird bombastisch!"