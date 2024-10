Das Hechinger DSDS-Talent Nico D’Anna will seinem Vater ein Stück seiner Leber schenken. Ein schwerer Motorradunfall ist der Grund für dieses Versprechen und verhalf dem 19-Jährigen zu einer Top-Performance vor der Jury um Dieter Bohlen.









„Natürlich singe ich nur für meinen Vater“, sagt Nico D’Anna, während er mit Papa Vincenzo im Wohnzimmer sitzt. Der 19-jährige Hechinger hat sich mit „Another Love“ von Tom Odell in die Herzen der „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS)-Juroren gesungen und es sogar in den Recall geschafft . Ob er eine weitere Runde bestanden hat, darf Nico noch nicht verraten. Sicher ist jedoch, dass Vincenzo D’Anna in jedem Fall stolz auf seinen Sohn sein wird: „Ich will, dass er singt“; wenn es darauf ankäme, solle es Nico eben noch einmal mit der Castingshow versuchen.