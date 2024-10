DSDS im Europa-Park: So hat sich der Hechinger Nico D’Anna im Recall geschlagen

So hat sich der Hechinger Nico D’Anna im Recall geschlagen

1 DSDS-Juror Pietro Lombardi überreicht Nico D’Anna den heiß begehrten Recall-Zettel. Foto: RTL

Mit einem emotionalen Song sicherte sich der 19-Jährige den blauen Recall-Zettel – die Jury war voll des Lobes. Ob sein Traum, Deutschland sucht den Superstar zu gewinnen, weitergehen kann?









Link kopiert



Seit Mittwochabend ist klar: Der Traum des 19-jährigen Nico D’Anna aus Hechingen, Deutschlands Superstar zu werden, ist in diesem Jahr geplatzt. Der junge Sänger hatte sich bei seinem ersten Auftritt in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ mit dem emotionalen Song „Another Love“ von Tom Odell in die Herzen der Jury gesungen. Besonders beeindruckt war Jury-Mitglied Pietro Lombardi, der prophezeite: „Ich finde, du kannst ein richtiger Teenie-Schwarm werden.“